В севастопольском музее подводных лодок появится огромный экспонат

Сегодня, 12 ноября, проводится транспортировка подводной лодки ПЗС-50 (до 1995 года — С-49) из Южной бухты в Балаклаву. Субмарина станет экспонатом Балаклавского подземного музейного комплекса.

«Началась транспортировка с 7 часов утра. Силами специалистов Черноморского флота лодка была музеефицирована», — рассказал ТАСС представитель флота.

В мае заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сообщал, что специалисты Севастопольского морского завода отремонтируют и подготовят к экспозиции в музее подводную лодку, списанную из состава Черноморского флота. Отмечалось, что субмарина станет макетом, который можно будет посещать.

Дизельная средняя подводная лодка построена по проекту 633, в 1960-е годы ее экипаж выполнял задачи на Черноморском флоте и в Арктике. В 1969 году субмарина вновь была включена в состав ЧФ, к этому моменту уже велась разработка противолодочных комплексов «Водопад» и «Ветер» для ВМФ, подлодки С-49 и С-11 в разное время были переоборудованы для испытания этих новых твердотопливных ракет. В дальнейшем на С-49 проводились заводские, летно-конструкторские и государственные испытания комплексов, а также серийных ракет после приемки их на вооружение. В 1995 году подлодка списана из состава ВМФ и оставалась в Южной бухте Севастополя как плавучая зарядовая станция, в 2019 году ПЗС-50 исключена из состава флота.

Напомним, работы по строительству яхтенной марины в Балаклаве начнутся до конца 2021 года. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Дмитрий Островский

Фото: скриншот Youtube-канала «Индустриальный канал»