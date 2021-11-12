Происшествия

В Севастополе иностранец сдал «Жигули» соседа на металлолом за 5 тысяч рублей

12-11-2021
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Давно положил глаз на старое советское авто 

В Севастополе задержан житель ближнего зарубежья за кражу. Он сдал соседский автомобиль на металлолом, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию обратился местный 36-летний житель, который в один из дней не обнаружил на автостоянке свой «ВАЗ-21011».

Оперативники по подозрению в краже задержали  49-летнего жителя ближнего зарубежья. Они установили, мужчина давно приметил «Жигули» на автостоянке и, поскольку транспорт не был оборудован охранной сигнализацией, решил его похитить.

С помощью арендованного эвакуатора мужчина доставил автомобиль в Симферополь и там сдал похищенное транспортное средство на металлолом за пять тысяч рублей.

На него завели уголовное дело за кражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова

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