В регионах планируют продавать алкоголь только по QR-кодам

С подобной инициативой выступили власти Свердловской области.

«Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», — цитируют слова министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева РИА Новости.

Также в Свердловской области планируют ввести QR-коды для посещения храмов.

Накануне стало известно, что правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Такие меры связаны с ухудшением ситуации с COVID-19, они будут действовать до июня 2022 года.

Дарья Тимофеева

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