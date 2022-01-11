Севастопольские ватерполисты взяли серебро на «Невской волне»

Юные севастопольские ватерполисты 2010-2011 года рождения получили приглашение из Санкт-Петербурга для участия в первенстве спортивной школы олимпийского резерва «Невская волна».

Наша команда уверенно разобралась с соперниками с командой из Казани и двумя коллективами из Санкт-Петербурга. К сожалению, в финальном поединке севастопольские юноши уступили московской команде «Атлант».

Основное время завершилось вничью, но команда «Атлант» была сильнее в серии пенальти.

Игры севастопольской команды прошли следующим образом:

ВК «Севастополь» – «ЭКРАН» (г. Санкт-Петербург) 12:4

ВК «Севастополь» – команда г. Казань 11:9

ВК «Севастополь» – «Невская волна-2» 13:8

Финал Первенства СШОР «Невская волна»

ВК «Севастополь» — «Атлант» (Москва) 8:8 (пен. 9:11)

Напомним, 29 октября, на заседании правительства Севастополя было принято постановление о поощрении севастопольских спортсменов и их тренеров, принимавших участие в XXXII Олимпийских и XVI Паралимпискийх играх, которые проходили в этом году в Токио.

Дмитрий Островский