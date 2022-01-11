В Севастополе таксист ударил пассажирку

Неудачно добрались с корпоратива

В Севастополе в конце декабря во время конфликта с пассажирками таксист применил последний аргумент и ударил рукой по лицу одну из женщин.

Инцидент произошел 26 декабря прошлого года, когда женщины — 1987 и 1979 годов рождения возвращались домой после корпоратива. Около трех часов ночи они воспользовались такси, которое встретили на улице.

Он привез своих пассажирок на улицу Горпищенко и в ходе оплаты между мужчиной и женщинами возник словесный конфликт.

«Выйдя из автомобиля, ссора продолжилась. 34-летняя женщина нанесла удар ладонью по стеклу автомобиля, после чего водитель такси нанес удар рукой в область лица указанной гражданки, от которого последняя упала на асфальтовое покрытие», — сообщила подробности произошедшего заместитель руководителя пресс-службы городского УМВД России Мария Нажа.

Потерпевшая обратилась в полицию и за медицинской помощью.

В УМВД уточнили, что правоохранителями выясняются обстоятельства произошедшего и устанавливается личность таксиста.

Ольга Сурикова