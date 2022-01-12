В Севастополь пришел арктический холод

С начала недели в Севастополе начало холодать

Сегодня, 12 января, осадков не ожидается, однако сильный ветер не даст расслабится.

Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем -1…-3°.

Завтра, 13 января, преимущественно без осадков.

Ветер северный 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -5…-7°, днем -3…-5°.

В пятницу, 14 января, ночью и утром ожидаются небольшие осадки (снег с дождем), днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-4° с повышением к утру до 0…-2°, днем +3…+5°.

В связи с прохождением арктического холодного фронтального раздела 12 и 13 января в Крыму ожидаются: временами снег, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, 12 января порывы до 25 м/с.

Температура воздуха понизится ночью до 9-14° мороза, днем до 3-8° мороза.