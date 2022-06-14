В севастопольской бухте обнаружили около 700 взрывоопасных предметов

Все были вывезены и подорваны

В Севастополе 10 июня со дна бухты Гильзовая подняли 688 взрывоопасных предметов. В их числе артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели как немецкого, так и советского производства. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС.

В ведомстве упомянули, что в данном месте за летне-осенний период 2021 года было уничтожено более 2200 взрывоопасных предметов. В 2022 году работы по очистке начали 16 мая.

Территория была оцеплена полицией, мониторинг обстановки с воздуха вели при помощи беспилотных летательных аппаратов. Весь арсенал находок был погружен на борт спецавтомобиля, транспортирован на полигон чрезвычайного ведомства и уничтожен путем контролируемого подрыва.

«Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Всего в работах от МЧС России участвовали 14 человек личного состава, 5 единиц сухопутной техники, одно плавсредство, 2 беспилотных летательных аппарата», — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом добавляется, что всего за прошедшую неделю пиротехники севастопольского управления МЧС ликвидировали 1014 взрывоопасных предметов времен войны.

Ольга Сурикова