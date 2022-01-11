В севастопольский индустриальный парк «ломятся» инвесторы

Количество компаний, изъявивших желание стать резидентами индустриального парка «Гераклид», превысило его вместимость в четыре раза, сообщила ТАСС заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

«Сейчас, судя по запросам от компаний, не менее трех на место, <…> четыре, может быть», — ответила Литовко на вопрос о количестве резидентов.

По словам заместителя губернатора, отбор участников пройдет на конкурсной основе. Ключевыми критериями станут размер планируемых налоговых поступлений, объем инвестиций, число рабочих мест.

Сколько всего компаний планируется разместить на территории парка пока не известно, так как пока не понятно кому какие площади понадобятся.

В конце ноября прошлого года заместитель губернатора Мария Литовко сообщала о планах закончить строительство первой очереди индустриального парка «Гераклид» в I квартале 2022 года.

В рамках первого этапа строительства на объекте создаются соответствующие площадки под будущих резидентов, а также линейные объекты (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги). Индустриальный парк будет управляться АО «Корпорация развития Севастополя».

Напомним, 10 мая 2018 года правительством Севастополя было принято распоряжение о создании индустриального (промышленного) парка «Гераклид». Однако, построить индустриальный парк в рамках федеральной целевой программы в Севастополе не удавалось несколько лет, так как попытки ГБУ «Дирекция капитального строительства» найти подрядчика строительства заканчивались провалами. В итоге объект был передан АО «Севастопольстройпроект», которое было создано правительством города для строительства жилья и объектов социального назначения. Начальная максимальная стоимость контракта составила 132 169 772,00 рублей.

Дмитрий Островский