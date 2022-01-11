В Севастополе в одном из СТ может исчезнуть дорога из-за обвала

Люди переживают, что не дождутся ремонта

В Севастополе к садовому товариществу «Вещевик» ведет единственная грунтовая дорога, которая в скором времени может исчезнуть из-за обвала.

В конце прошлого года здесь уже обрушалась часть подпорной стены, преграждая въезд и выезд из СТ. Тогда по счастливой случайности никто не пострадал.

Местные жители бьют тревогу — они в любой момент могут остаться отрезанными от города. Их обращения в правительство результатов не дали, им объяснили, что дорога эта является собственностью садового товарищества и не находится на балансе города, говорится в сюжете «НТС».

Также отмечается, что в Департаменте городского хозяйства выносилось предписание собственнику подпорной стены в течение 30 дней привести «состояние фасада и ограждения земельного участка в порядок». Однако, как утверждают жители, никакие работы с июля не производились. И последний обвал ликвидировался именно горхозом, чтобы люди смогли ездить.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя местным жителям ответили, что грунтовка внесена в перечень на ремонт в 2022-2023 году. Однако, севастопольцы опасаются, что оставшаяся часть стены также рухнет, не дождавшись восстановления.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев намерен провести большое совещание по проблемам СТ на Фиоленте.

Ольга Сурикова