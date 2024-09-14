В севастопольских соцсетях обсуждают чудесное спасение попугайчика

Вчера поздно вечером в соцсетях появилось сообщение о том, что на остановке Маринеско на протяжении нескольких часов на электропроводе сидит попугай-корелла.

Заметившие попугайчика жители были обеспокоены тем, что птица домашняя, явно улетела и явно напугана, поэтому они и разместили тревожный пост в соцсетях.

Уже сегодня утром выяснилось, что нашлись хозяева попугайчика, а для его спасения была предпринята целая спасательная операция.

«Хотим выразить огромную благодарность, от всего сердца всем, всем, всем, причастным к спасению нашего попугая Кеши. Благодарим каждого неравнодушного кто старался помочь. Люди в Севастополе-мощь. Вы-лучшие и пусть каждому из Вас вернётся Ваша доброта. Дети счастливы все члены семьи дома и это главное. Спасибо!», — написали благодарные хозяева попугайчика в соцсетях.

Особые слова благодарности они адресовали мужчине, которому ради спасения Кеши пришлось залезть на электрический столб, а также девушке Александре, которая не побоялась схватить попугая, сидящего на трубе девятого этажа.

Напомним, летом севастопольские спасатели спасли корову Ромашку, которая провалилась в заброшенный колодец в селе Гончарном. Тогда о спасении коровы сообщил лично губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Дарья Тимофеева

Фото: социальные сети

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