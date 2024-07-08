В Севастополе из заброшенного колодца спасли беременную корову

Историей поделился губернатор Михаил Развожаев.

В Спасательную службу днем поступило сообщение, что в селе Гончарном в заброшенный колодец из бута провалилась тельная корова. Прибывшие на место пожарные ПСЧ Орлиное начали откачивать воду из колодца и вызвали кран, чтобы поднять Ромашку.

На спасательную операцию ушло 6 часов. Коровка спасена и скоро станет мамой.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудники МЧС России спасли щенка из домовой ямы.

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Ольга Сурикова