Четверых новорожденных щенков заживо закопали в Симферополе

О чудовищном инциденте сообщил Mash на волне.

По информации издания, щенят нашла местная жительница Елена. Она гуляла со своими собаками у водохранилища и услышала писк из-под земли. Раскапывала своими руками. У спасительницы своя ветклиника, щенят сразу отправили туда. Один из них не уцелел.

Выживших малышей лечат, когда они окрепнут и подрастут — начнут пристраивать в добрые руки.

Напомним, вчера вечером в Севастополе спасли попугая Кешу, который улетел из дома и напуганный сидел на проводах. После размещения поста в социальных сетях нашлись хозяева попугая и была проведена целая операция по спасению птицы. Теперь пернатый снова дома в кругу семьи.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот ТГ-канала Mash на волне