В севастопольских школах прозвучал последний звонок (фоторепортаж)

С сегодняшнего дня и до 25 мая в севастопольских школах звучит последний звонок.
В этом году школу оканчивает 4 тысячи 97 девятиклассников и 2 тысячи 318 одиннадцатиклассников.
Корреспондент «Севкора» посетил последний звонок в гимназии №1. Здесь, как и положено, царила праздничная атмосфера, нарядные выпускники и взволнованные родители.
Не обошлось и без высоких гостей. Сказать напутственное слово, вступающим во взрослую жизнь, ребятам пришел вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.
«Долгие годы вы шли к сегодняшнему дню. За это время благодаря поддержке замечательных и талантливых педагогов и родителей вы непросто получили знания школьной программы, вы научились дружить, любить, сопереживать. Ведь школа учит не только алгебре или физике школа вместе с семьей прививает систему ценностей, понятия о добре и зле, чести и достоинстве. И я вижу сегодня перед собой умных, талантливых молодых людей, перед которыми открыты все двери, которым предстоит развивать наш город и нашу страну», — обратился к ребятам вице-спикер.
Впереди у ребят ответственный этап — сдача ЕГЭ, от его результатов будет зависеть удастся ли сегодняшним выпускникам стать студентами ВУЗов.
Основной этап ЕГЭ начнется 26 мая и продлится до 2 июля. В этом году впервые после начала пандемии коронавируса школьники будут сдавать ЕГЭ без каких-либо ограничений.
Всего на сдачу ЕГЭ в Севастополе зарегистрировались 2 тысячи 667 человек.
Дарья Тимофеева
Фото: Анастасия Ильина