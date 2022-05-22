«Ночь музеев» в Херсонесе посетили более 14 тысяч человек

Всего в акции приняли участие 8 учреждений культуры

В эти выходные в Севастополе прошло масштабное мероприятие — «Ночь музеев». В этом году только Херсонес Таврический принял более 14 тысяч посетителей, сообщает пресс-служба музея.

Здесь работать четыре площадки для театрализованных представлений, которые перенесли зрителей в прошлое.

«На них гости познакомились с утонченной эпохой Античности, загадочным Средневековьем, возрождением Херсонеса как археологического памятника в XIX веке и появлением в нем первого музея, а также с одним из важнейших событий в истории нашей страны – крещением князя Владимира на территории северного форпоста Византийской империи – Херсона (Корсунь русских летописей)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2022 году общая тема мероприятия в Херсонесе была «Эпохи и летописи».

Многочисленные посетители мероприятия смогли побывать на выставке ювелирных украшений из фондов учреждения культуры (в малом зале Античной экспозиции), а также посвященной его 130-летней истории выставке «Музей в Херсонесе: взгляд в прошлое, билет в будущее» (в малом зале Византийской экспозиции).

Также отмечается, что особое внимание участников акции привлекли разнообразные мастер-классы. В Саду миниатюр гости попробовали свои силы в игре в кости, выложили прекрасную старинную мозаику, овладели азами гончарного искусства и расписали фигурные пряники. Там же реконструкторы продемонстрировали, как осуществляется процесс чеканки монет и изготавливаются стеклянные бусины.

В шатре в Саду миниатюр участникам акции были показаны различные тематические фильмы, а на оборонительные стены в Портовом районе всю ночь проецировалось световое шоу, во время которого зрителям в том числе рассказывали о становлении Севастополя.

Там же работали две яркие и креативные фотозоны.

В 2022 году акция была приурочена сразу к трем юбилейным датам: 130 лет с момента основания музея, 195 лет с начала раскопок и 175 лет со дня рождения К. К. Косцюшко-Валюжинича, ставшего создателем и первым директором «Склада местных древностей» на этой территории.

«Ночь музеев» в Херсонесе числе многих посетил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он побывал в золотой кладовой, в реставрационной лаборатории и оценил новую выставку в малом зале Византийской экспозиции.

Акция продлилась до 03:00.

Напомним, «Ночь музеев» в Севастополе в 2021 году посетили более 40 тысяч человек.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба музея-заповедника Херсонес Таврический