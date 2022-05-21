В Севастополе рядом с парком построят больницу

Современный комплекс

В Севастополе на заседании архитектурно-художественного совета был рассмотрен проект строительства палатного корпуса городской больницы №4 на Северной стороне.

Проект представил главный архитектор компании «Смартстрой» Николай Новик. Он рассказал, что медицинское учреждение представляет собой самостоятельную больницу и будет располагаться на улице Челюскинцев в 250 м от морского побережья, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Общая площадь застройки у нас 6 530 кв. м, площадь непосредственно здания — 5 305 кв. м. Также на участке мы обеспечили 50%-ный коэффициент озеленения – площадь озеленения составит более 17 000 кв. м. Что касается высотности здания, всего будет восемь этажей, в том числе цокольный и технический этаж для расположения оборудования», — отметил Николай Новик.

Он уточнил, что на шестом этаже больницы будут расположены операционные, ниже – палатные, хирургические и административные помещения. Второй этаж предполагает размещение входной группы и лаборатории, первый — входов для плановых больных, в травмпункт и зоны экстренного приема.

«Внешне мы постарались фасад сделать светлым, приближаясь к естественным материалам региона. Врачи просили нас уменьшить объем остекления – мы пошли навстречу», — добавил главный архитектор.

Проект был поддержан членами архитектурно-художественного совета.

Также в ходе данного заседания был утвержден проект строительства домов для детей-сирот в Инкермане.

Ольга Сурикова