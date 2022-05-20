Город Городское хозяйство

В Севастополе жители вынуждены были сами чистить и откачивать воду в подземном переходе

20-05-2022
Комментариев нет

От этого зависела безопасность и детей, и взрослых

Скриншот видео

В Севастополе жителям района Мекензиевых гор пришлось своими силами откачивать воду и убирать мусор из подземного перехода под железнодорожными путями.

В затопленном и непроходимом состоянии объект находился около месяца, обращения к городским службам не помогали. Но теперь у людей появился другой вопрос, кто в дальнейшем будет заниматься содержанием перехода.

Данный подземный переход является единственным под железнодорожными путями близ улицы Энергетиков. Он регулярно оказывался затопленным после сильных дождей. И тогда, в первую очередь, становился вопрос безопасного перехода путей детьми, которые идут в школу, говорится в сюжете телеканала «НТС».

«Невозможно было перейти, пройти, переплыть – никак нельзя было. Просто стояла по колено вода. Все, что мы могли своими силами, хотя бы на какое-то время, чтобы дети и пожилые люди в том числе не лезли под вагонами у нас. Вот, привели в должное состояние, более-менее», — рассказала жительница района Мекензиевых гор Анна Волкова.

Отмечается, что подземный переход на железнодорожной станции «Мекензиевы горы» был построен в 2010 году. Однако при России его никто не взял на баланс. Местные чиновники и «Крымская железная дорога» открестились от сооружения.

На данный момент местные жители надеются, что их усилия не пропадут даром, ведь от этого объекта зависит безопасность жителей Севастополя.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.