В Севастополе жители вынуждены были сами чистить и откачивать воду в подземном переходе

От этого зависела безопасность и детей, и взрослых

В Севастополе жителям района Мекензиевых гор пришлось своими силами откачивать воду и убирать мусор из подземного перехода под железнодорожными путями.

В затопленном и непроходимом состоянии объект находился около месяца, обращения к городским службам не помогали. Но теперь у людей появился другой вопрос, кто в дальнейшем будет заниматься содержанием перехода.

Данный подземный переход является единственным под железнодорожными путями близ улицы Энергетиков. Он регулярно оказывался затопленным после сильных дождей. И тогда, в первую очередь, становился вопрос безопасного перехода путей детьми, которые идут в школу, говорится в сюжете телеканала «НТС».

«Невозможно было перейти, пройти, переплыть – никак нельзя было. Просто стояла по колено вода. Все, что мы могли своими силами, хотя бы на какое-то время, чтобы дети и пожилые люди в том числе не лезли под вагонами у нас. Вот, привели в должное состояние, более-менее», — рассказала жительница района Мекензиевых гор Анна Волкова.

Отмечается, что подземный переход на железнодорожной станции «Мекензиевы горы» был построен в 2010 году. Однако при России его никто не взял на баланс. Местные чиновники и «Крымская железная дорога» открестились от сооружения.

На данный момент местные жители надеются, что их усилия не пропадут даром, ведь от этого объекта зависит безопасность жителей Севастополя.

Ольга Сурикова