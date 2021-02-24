В доме на ПОР 22/11 у людей вместо крыши огромный водный пузырь

В Севастополе у жительницы дома 22/11 на проспекте Октябрьской революции Кристины Земской, проживающей на последнем, девятом, этаже, постоянно течет потолок, образовалась плесень на стенах, а дети стали уже чаще болеть.

Все это последствия постоянных затоплений. Как говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский» , с 2017 года продолжается мучительная борьба за ремонт крыши. Несколько лет назад после заявлений в управляющую компанию Гагаринского района № 2, ремонт крыши выполнили. Но уже спустя полгода она снова потекла. За это время семья установила натяжной потолок.

В управляющей компании Кристине советуют только ждать. Семья вынуждена ставить тазики на технических этажах и проверять, когда их нужно выносить. Для них это стало ежедневной обязанностью.

При этом жильцы дома исправно платит за жилищно-коммунальные услуги.

Фото: sev.tv

Ольга Сурикова