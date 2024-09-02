С какими цветами пошли на линейку первоклашки?

Корреспондент «Севкора» пообщался с продавцами цветов и узнал, какие цветы сейчас наиболее востребованы, и какие букеты предпочитали брать родители для школьников.

Вчера, 31 августа, цветочные магазины работали до 1:00. Продавцы знали, что будет ажиотаж и подготавливались заранее, закупая крымские цветы. Их севастопольцы любят и покупают чаще зарубежных.

«Чаще всего берут наши, крымские цветы. И причина проста: они свежее и, соответственно, дольше будут радовать покупателей. С зарубежными цветами сейчас сложно. Те же голландские розы идут фурами в течение недели. Представляете, в каком они состоянии приезжают? К тому же многие не знают, что голландские розы выращивают в Эквадоре! Оттуда они попадают в Нидерланды, а потом распродаются по всему миру», — рассказывает продавец цветочного магазина.

Цветочники жалуются, что в последнее время букеты стали покупать реже.

«Думаю, это связано с тем, что в нашей жизни стало меньше праздников… Военные действия на все повлияли… Вот и перед 1 сентября раньше было принято каждому ребенку букет дарить, и учителю обязательно. А сейчас родители чаще всего классом скидываются на один букет для учителя, а детям по желанию — кто сам захочет», — отмечают в цветочном.

Среди севастопольцев остаются популярны хризантемы. Они долго стоят и радуют глаз. Не меньшим спросом пользуются классические розы и герберы. Своей яркостью они сразу создают праздник.

Некоторые родители первоклашек придумали оригинальные букеты из канцелярских товаров.

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Анна Левина