В Севастополе житель Подмосковья напал на автовладельца за символ «Z»

Ударил и попытался скрыться

В Севастополе задержан житель Подмосковья за избиение владельца машины, на которой была размещена буква «Z» как символ поддержки специальной военной операции России на Украине.

Молодой человек подошел к незнакомцу и сделал ему замечание из-за размещенного символа на авто.

«Прохожий потребовал у водителя удалить патриотическую атрибутику с транспортного средства, а получив отказ, несколько раз ударил его и скрылся», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Нападавшего задерживали оперативники угрозыска совместно с коллегами из регионального ФСБ. В отношении 27-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Напомним, в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который ударил пенсионера за наклейку с буквой «Z» на его автомобиле.

Ольга Сурикова