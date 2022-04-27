В Крыму в выгребной яме нашли тело новорожденного ребенка

Мать уже растит подростков

В выгребной яме в Сакском районе Крыма в выгребной яме обнаружено тело новорожденного малыша. Устанавливается причастность к произошедшему 35-летней жительницы села Столбовое, которое родила ребенка в начале марта текущего года.

Удалось выяснить, что она выбросила его в выгребную яму туалета общественного пользования, расположенного в сельском поселении.

Сейчас проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в Сакском районе.

«Будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели ребенка, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

У женщины уже есть воспитании двое несовершеннолетних детей 15 и 17 лет. На данный момент она не работает. Семья на соответствующих учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла.

Сама подозреваемая на учете по беременности в медицинском учреждении не состояла.