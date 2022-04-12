В Севастополе направлено в суд дело мужчины, ударившего пенсионера за символ Z

Возбуждено уголовное дело

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который ударил пенсионера за наклейку с буквой «Z» на его автомобиле. Об этом сообщают источники в прокуратуре города Севастополя.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина ударил в супермаркету пожилого человека за его поддержку специальной военной операции Вооруженных сил РФ, которую он выразил наклейкой буквы Z себе на машину.

Было возбуждено уголовное дело о побоях, которое теперь направлено в суд.

Ольга Сурикова

Фото: УМВД России

