В Севастополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Раздавать будут в магазинах, аптеках, заправках

В Севастополе стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Во всех районах города до 9 мая добровольцы будут раздавать черно-оранжевые ленты.

Накануне у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. участники акции развернули Георгиевскую ленту длиной более 20 м. Участие в мероприятии приняли заместитель губернатора Игорь Михеев, председатель постоянного комитета Законодательного Собрания по законодательству и государственному строительству Василий Зубенко, а также представители общественных и ветеранских организаций, молодежь и жители города, сообщает пресс-служба правительства города.

«С каждым годом количество мероприятий, посвященных Дню Победы, у нас только прибавляется, но акция «Георгиевская ленточка» — это традиционное мероприятие, которое уже так полюбилось севастопольцам. Это дань памяти, а сама ленточка – это знак победы, правды, которую мы пронесли через долгие годы, чтобы сохранить свою историю», — подчеркнул вице-губернатор.

В 2022 году волонтеры планируют раздать более 90 тысяч ленточек жителям разных районов города.

Участники акции рассказали, что раздавать ленточки планируется в наиболее оживленных и проходимых общественных местах, а также в отдаленных районах и сельской местности

Присоединиться к акции и узнать подробную информацию можно на официальном сайте георгиевскаяленточка.рф.

В правительстве отметили, что в прошлом году было роздано более 80 тысяч ленточек.

Ольга Сурикова