Правительство Севастополя получило письма о минировании

Сегодня на электронные почты Правительства Севастополя, объектов образования, здравоохранения, культуры и других официальных учреждений Севастополя поступают письма о минировании.

Специальные службы проводят проверку согласно всем необходимым инструкциям.

«Ситуация не новая. За валом таких фейковых сообщений обычно стоят спецслужбы Украины. Цель понятна: создать панику и осложнить работу государственных учреждений, добавить работы нашим силовым структурам», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он напомнил, что за подобное «минирование» можно получить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 12 марта в Севастополе на телефон 112 поступили массовые звонки о минировании объектов образования, здравоохранения, культуры и других учреждений Севастополя, в том числе, торговых центров.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai