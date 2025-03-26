В Севастополе появились остановки с серьезными нарушениями

25 марта ГБУ «Севастопольский Автодор» проводит торги на установку остановочных павильонов (по документам АРХИТИП 3). Купить предполагают 5 конструкций.

Напомним, что предыдущая закупка случилась в конце прошлого года. Тогда город от подрядчика получил 11 остановок, которые визуально не совпадали с заявленным архетипом в закупке (см.фото). Позже стало известно, что экспертная компания «Легист» провела обследование остановок и на 67 листах заключения (есть в распоряжении редакции) выявило не соответствие объектов с техническим заданием, которое было установлено в торгах. Тогда «Севастопольский Автодор» закупил остановочные павильоны с ветро-защитными панелями на 7,6 млн рублей.

Конструкции установили и приняли, но позже экспертиза выявила серьезные недочёты:

— использовали необработанную сталь, подверженную коррозии.

— толщина панелей оказалась меньше требуемой — вместо прочного закалённого стекла использовали более хрупкий материал.

— размеры павильонов не соответствуют проекту.

— качество сборки оставляет вопросы: сварные швы неаккуратные, на металле появились следы ржавчины.

— Конструкция отличается от заявленной – опирается на 4 опоры, хотя по проекту – на трех. Что вызывает вопросы к внутренним ребрам жесткости самой конструкции.

Новая закупка заявлена на 3,6 млн рублей. Торги объявлены по той же документации что и прошлый раз. Остается надеется, что в этот объекты, за бюджетные средства будут соответствовать требованием города.

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Ольга Сурикова