Трехлетний мальчик выпал из окна в Крыму

Происшествия
31-03-2025

В Феодосии маленький ребенок выпал из окна.

По предварительной информации, несчастный случай произошел 30 марта. Мальчик 2022 года рождения выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в Феодосии, сообщает прокуратура Крыма.

Мальчик был доставлен в больницу, где в настоящее время находится.

Семья на профилактических учетах не состоит.

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего.

, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту падения малолетнего со второго этажа многоквартирного дома в городе Феодосии.

Это уже не первый случай, когда в Феодосии из окна выпадает ребенок. Менее года назад аналогичная ситуация была с 1,5 годовалым ребенком.

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Ольга Сурикова
Фото: прокуратура Республики Крым