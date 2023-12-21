В Севастополе жертвой мошенников стала 90-летняя женщина

В нашем городе продолжают регистрироваться случаи телефонного мошенничества, совершаемого в отношении граждан преклонного возраста. Недавно их жертвой стала 90-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Все по схеме: пенсионерке на мобильный стали поступать звонки от незнакомой женщины, которая в начале разговора представилась адвокатом, а потом сотрудником правоохранительных органов.

Она сообщила, что сын жительницы Севастополя стал виновником ДТП с тяжкими последствиями, и потребовала денег за освобождение его от уголовной ответственности.

Как оказалось, пенсионерка знала о данном виде мошенничества, но испугалась за сына и передала курьеру 120 тысяч рублей.

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Ольга Сурикова