Красноикорный скандал в России

Накануне Нового года было проведено исследование красной икры — обнаружена кишечная палочка, несоответствие по количеству белка, кисловатый запах и привкус горечи.

Результаты проведены Роскачеством.

Всего анализу были подвергнуты 24 товара по 37 показателям качества и безопасности — продукция закупалась как фасованная, так и на развес.

В некоторых товарах анализ показал наличие опасных микроорганизмов, в некоторых — несоответствие по количеству белка и массовой доле жира, посторонний запах и горечь, а также фальсификат и нарушение маркировки.

Так, в ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег«, «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента», а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача», а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве.