На Монастырском шоссе появилась первая в районе спортивная площадка. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев лично об этом рассказал.

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Он подчеркнул, что на Фиоленте нужно развивать социальную инфраструктуру. Еще летом местные жители подняли вопрос обустройства спортивной площадки для детей и молодежи.

Основная проблема в таких случаях состоит в том, что как раз из-за плотной и хаотичной застройки — земли Фиолента практически полностью заняты садовыми товариществами — сложно найти участок под площадку. Тем не менее, получилось. И под новый год появилась новая спортивная зона.