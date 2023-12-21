На Монастырском шоссе появилась первая в районе спортивная площадка. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев лично об этом рассказал.
Он подчеркнул, что на Фиоленте нужно развивать социальную инфраструктуру. Еще летом местные жители подняли вопрос обустройства спортивной площадки для детей и молодежи.
Основная проблема в таких случаях состоит в том, что как раз из-за плотной и хаотичной застройки — земли Фиолента практически полностью заняты садовыми товариществами — сложно найти участок под площадку. Тем не менее, получилось. И под новый год появилась новая спортивная зона.