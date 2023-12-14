 В полиции предупредили о всплеске мошенничества под предлогом продажи медикаментов

России появился новый-старый вид мошенничества, от которого страдают пожилые люди.

Жулики обзванивают пенсионеров, представляясь медработниками, вводят собеседников в заблуждение по поводу их состояния здоровья и вынуждают купить якобы чудодейственные таблетки за сотни тысяч рублей.

Схема, обкатанная еще два десятилетия назад, по-прежнему приносит преступникам баснословный доход, сообщили в полиции.

УБК МВД России предупреждает, врач не делает назначений по телефону, он выписывает рецепты в ходе осмотра и никогда не заказывает доставку.

«Если заболевание подразумевает выдачу препаратов лечащим врачом, медицинский работник это сделает самостоятельно.

Будьте бдительны и предупредите своих родных и близких, особенно пожилого возраста!» — предупредили в ведомстве.