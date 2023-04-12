В Севастополе жертвами мошенников за сутки стали 11 пенсионеров

Дистанционные мошенники за сутки похитили деньги у 11 пожилых жителях города. Они действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На уловки аферистов попались жители города от 75 до 92 лет, которые лишились в общей сложности почти пять миллионов рублей.

Им на стационарные телефоны звонили незнакомцы и убеждали, что их дочери и внуки стали виновниками ДТП и требуются деньги для их освобождения от уголовной ответственности.

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Ольга Сурикова