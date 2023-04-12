В Севастополе в регби заиграли первоклассники

Сегодня, 12 апреля, в школе № 30 провели «Космические эстафеты», в рамках которых первоклассники впервые сыграли в тэг-регби.

Также школа № 30 присоединилась к Регбийной школьной лиге Севастополя. Руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко передала преподавателям школы инвентарь для игры в бесконтактный и безопасный для детей младшего возраста вид этого спорта.

«Ребята из тридцатой школы уже скоро примут участие в III этапе сезона Регбийной школьной лиги. А в следующем соревновательном году начнут соревноваться и набирать очки со всеми остальными участниками проекта. Отмечу, что это будут ребята из младших классов, которые уже с малых лет будут приобщаться к регби», — рассказала Самойленко.

Знакомили ребят с регби преподаватель школы № 30 София Линкевич, а также специалист Центра туризма и краеведения Александр Литвиненко.

Напомним, на стадионе им. 200-летия Севастополя прошли Чемпионат города среди мужчин и Первенство среди девушек до 17 лет по регби – 7.

Дмитрий Островский