В Севастополе курьера телефонных мошенников задержали с похищенными деньгами

В Севастополе задержан очередной пособник телефонных мошенников. Полученные от обманутых пенсионеров деньги он не успел перечислить своим анонимным сообщникам.

Как рассказали в пресс-службе полиции города, днем на стационарный телефон 81-летней пенсионерке позвонила незнакомка, которая представилась ее дочерью и сообщила, что стала виновницей ДТП. И по старой схеме попросила передать 200 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности. Напуганная женщина выполнила требования аферистов и отдала прибывшему курьеру указанную сумму.

Курьера по горячим следам задержали сотрудники полиции. Им оказался 36-летний местный житель, который рассказал, что в мессенджере нашел объявление о быстром, легком и высоком заработке. Он должен был получать по 10 % от похищенной суммы. Так вот деньги этой пенсионерки он успел передать своим кураторам.

На него заведено уголовное дело за «Мошенничество», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова