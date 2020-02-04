В Севастополе женщины с детьми могут обучиться новой профессии

С этого года в Севастополе стартовала программа переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

Перечень включает более 80 профессий. В период обучения женщинам будут выплачивать стипендию — 12 130 рублей в месяц. Средний период обучения — 6 месяцев.

Предусмотрено два варианта направления на обучение: заключение органами службы занятости контракта на оказание образовательных услуг, а также выдача «образовательного сертификата». Для получения услуги по переобучению и повышению квалификации женщинам необходимо обращаться в Центр занятости населения. При себе иметь паспорт, трудовую книжку, документ об образовании и свидетельство о рождении ребенка. Обучение может происходить в очной или очно-заочной форме.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: gkan.cap.ru