Чиновники и правоохранители Севастополя отчитаются перед Законодательным собранием

Законодательное Собрание Севастополя сегодня утвердило план контрольной деятельности на 2020 год. Одним из авторов документа выступил вице-спикер местного парламента Илья Журавлев.
» Важно, что органы исполнительной власти, правоохранительные органы и другие были готовы предоставить максимально честный и прозрачный отчет о своей работе, быть готовыми ответить на все вопросы депутатов», — отметил депутат.
Согласно плану, Департамент здравоохранения отчитается о своей деятельности в первом квартале 2020 года, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отчитается о работе Правительства Севастополя во втором квартале, так же как и территориальный фонд ОМС.
Директор Департамента финансов представит отчет об исполнении бюджета города за 2019 год во втором квартале 2020 года. Департамент экономического развития отчитается в третьем квартале 2020 года.
Начальник Управления министерства внутренних дел по Севастополю представит отчет во втором квартале 2020 года.
По материалам пресс-службы Севастопольского отделения ЛДПР
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Севастополя