Росгвардейцы сдали кровь во Всемирный день борьбы с раком

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В этот день более 50 крымских и севастопольских росгвардейцев сдали кровь в Центрах переливания крови Симферополя и Севастополя.

Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по республике Крым и городу Севастополю, вневедомственной охраны, ОМОН «Беркут», СОБР «Сокол» и «Халзан», росгвардейцы Управления координации подразделений в г. Севастополе уже не в первый раз безвозмездно сдали кровь для спасения жизней и сохранности здоровья совершенно незнакомых больных.

К сотрудникам с редкой группой крови обратился главный врач севастопольского центра крови Иван Боечко и сообщил, что сейчас остро необходимы доноры тромбоцитов, для одного тяжелобольного. На этот призыв откликнулись начальники медицинских частей спецподразделений севастопольского СОБРа и ОМОНа.

В Столице Крыма подобная история. Кровь, которую сдали 10 сотрудников крымской вневедомственной охраны Росгвардии в этот же день была направлена для переливания тяжелобольным пациентам Крымского республиканского онкологического клинического диспансера, чья жизнь зависит от вовремя произведенного переливания крови.