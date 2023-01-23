Севастопольцы благодарят ЛДПР за возможность сделать политическую карьеру

В Севастопольском отделении ЛДПР перечислили плюсы для вступивших в партию новых членов, желающих участвовать в судьбе родного города, а также сделать политическую карьеру

ЛДПР – это возможности в политической карьере. В приемной Севастопольского отделения регулярно проходят партийные собрания, видеообращения руководства Центрального аппарата, члены ЛДПР прошли обучение в Высшей партийной школе, тренерами и лекторами которой выступили опытные политики, лекторы и консультанты. Кроме этого, у членов партии есть возможность принять участие в семинарах, проходящих в Москве и, конечно, участвовать в избирательных кампаниях во время выборов.

Все заинтересованные могут присоединиться к партийцам в рамках Общероссийского приема в ЛДПР в память о Владимире Жириновском.

Приглашаем жителей города в офис Севастопольского отделения ЛДПР на Большой Морской, 32 с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00.

При себе надо иметь паспорт и две фотографии 3х4 на матовой бумаге.

Или можно заполнить анкету на официальном сайте ЛДПР.