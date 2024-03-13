В Госдуме заявили, что выручка от продажи цветов на 8 марта ушла на снаряды ВСУ.

Депутат Госдумы Олег Нилов подсчитал, что российские мужчины потратили на розы и тюльпаны около 6 миллиардов долларов на 8 марта, которые в последствие «утекли» в Голландию, оттуда – на помощь Украине.

«Вот эти цветочки, которые наши мужчины в очередях за любые деньги покупали, принесли вам, порадовали. Знаете, куда денежки пошли в большинстве от этих многомиллиардных в долларах потоках? Ну ладно бы в нейтральные дружественные страны. Нет – в Голландию. 6 миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию. Куда Голландия направляет эти деньги и призывает всю остальную эту банду? На снаряды ВСУ!» — заявил он.

И призвал выращивать в России свои тюльпаны и розы.

Ольга Сурикова