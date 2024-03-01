В Севастополе осуждены двое дистанционных мошенников, которые продавали несуществующие цветы

В Севастополе осуждены двое дистанционных мошенников, которые похитили у местного жителя деньги под предлогом продажи цветов в Интернете.

Гагаринский районный суд Севастополя суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Воронежской области 1978 года рождения и его сожительницы 2000 года рождения. Они признаны виновными в мошенничестве.

Установлено, что в январе 2022 года обвиняемые разместили на сайте объявление о продаже тюльпанов, получали от граждан деньги в качестве аванса за их поставку, но фактически товар не доставляли. Таким образом, они похитили у жителя Севастополя 169 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленников.

Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновным наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. При этом с них будет взыскан материальный ущерб в пользу пострадавшего.

Ольга Сурикова