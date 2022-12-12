В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком

В Севастополе на проспекте Героев Сталинграда, 35, упал лифт с людьми. Мама с девочкой спускались с пятого этажа и только чудом не погибли.

В городском главке МЧС сообщили, что им пришлось оказывать помощь женщине с ребенком, 2018 года рождения, которые застряли в лифте.

Как только они начали на нем спускаться, движение в кабине ускорилось и произошел сильный удар. Лифт застрял между первым и втором этажом. Мама с девочкой остались живы, но сильно напуганы.

Утром, 12 декабря, на место приехал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Жильцам наконец-то поменяют аварийный лифт.

Напомним, в Севастополе несколько лет назад в новостройке по улице Парковая Гагаринского района с высоты третьего этажа упала кабина лифта с тремя людьми.

Видео: Евгений Горлов/Telegram