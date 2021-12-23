В Севастополе женщина судится с гипермаркетом за право работать без вакцинации от COVID-19коронавируса

Суд она проиграла

В Севастополе работник одного из отделов гипермаркета «Новацентр» решила судиться за свое право не вакцинироваться.

Женщина отказалась от прохождения вакцинации от коронавируса, а также от предоставления ПЦР-теста либо справки по результатам тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2. При этом руководством гипермаркета она была предупреждена о необходимости выполнения требований СЭЗ.

«Женщина, заявившая письменно о своем категорическом отказе от вакцинации и предоставления соответствующих тестов, была отстранена от работы», — уточняется в пресс-службе Балаклавского районного суда.

Однако она не согласилась с таким решением и подала иск в отношении ООО «Новацентр» о признании незаконным приказа об отстранении от работы и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

«Исследовав представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу о том, что отстранение работника проведено в соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи с чем, в иске отказано», — информирует пресс-служба ведомства.

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О намерении обжаловать судебный акт истец заявила непосредственно после провозглашения решения.

Ольга Сурикова