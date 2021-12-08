Верховный суд разрешил штрафовать по фото за отсутствие маски

Без дополнительных расследований В России Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима по фотофиксации и составленному протоколу.

Соответствующее решение было вынесено по инциденту, который произошел в одном из продуктовых магазинов московского района Люблино.

Во время проверки продавец оказался без маски. Инспекторы составили протокол, и оштрафовали владельцев точки на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Представитель магазина не согласился с таким решением и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако в Верховном суде согласились с выводами других инстанций, отметив, что в этом случае для установления вины нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике», пишет РИА Новости.

Верховный суд посчитал, что фотофиксации достаточно для доказательств того, что продавец находился в торговом зале без маски.

Ольга Сурикова