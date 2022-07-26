Губернатор Севастополя попал в санкционный список Британии

Правительство Великобритании ввело санкции против руководителей 29 российских регионов. Под ограничительные меры попал и глава Севастополя Михаил Развожаев.

Поясняется, что чиновники попали в санкционный список из-за того, что являются руководителями российских регионов. Им запретят въезд в Великобританию, а также арестуют активы в стране.

Под санкции попали главы Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Саратовской, Владимирской, Оренбургской, Волгоградской, Ленинградской, Тамбовской, Вологодской, Калужской, Амурской областей.

Санкционный список пополнили главы Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Республики Коми, Якутии и Ямало-ненецкой автономной округа, а также главы Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев.

В санкционный список включили главу Московской области Андрея Воробьева, губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главу Минюста Константина Чуйченко. Под санкции попали Сарвар и Санжар Исмаиловы, правительство Великобритании называет их племянниками бизнесмена Алишера Усманова. Ограничения также ввели против британского стрингера Грэма Филлипса — раньше он работал с RT.

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/vk.com