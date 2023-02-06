В Севастополе женщина пыталась зарегистрировать авто по «липовым» документам

В Севастополе заведено уголовное дело об использовании заведомо подложного миграционного документа при регистрации авто.

Установлено, что 40-летняя женщина по совету случайной знакомой приобрела в теневом сегменте сети интернета поддельное свидетельство по месту пребывания. С этим «липовым» документом она обратилась в подразделение МРЭО для перерегистрации своего автомобиля, но сотрудники полиции обнаружили признаки подделки на предъявленном свидетельстве, изъяли его и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД.

Результат проведённой экспертизы подтвердил, что документ является поддельным.

Женщине грозит наказание в виде штрафа или обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.

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Ольга Сурикова