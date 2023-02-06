В Москве на Авито песни Жириновского продаются за 1,5 млн рублей

Житель Москвы решил продать сборник песен лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он выставил на авито лот за 1,5 млн рублей.

Он написал, что на диске большое количество различных гимнов, патриотических песен, народных песен и других произведений, исполняемые Владимиром Жириновским.

При этом саркастически приписал, что имеются побочные эффектыЕ при прослушивании в 12 часов ночи возможно призвать Жириновского.

Отметим, что это не единственное предложение о продаже песен легендарного Жириновского. Но остальные владельцы кассет и дисков более скромны в своих запросах.

Ольга Сурикова