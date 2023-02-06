Жительница Севастополя продала кортик 1945 года за две тысячи рублей

В Севастополе женщина осуждена незаконный сбыт холодного оружия. Она сбыла первому встречному раритетный военный клинок.
Установлено, что местная жительница в августе 2022 года продала незнакомому мужчине за две тыс. рублей кортик образца 1945 года в ножнах, который относится к военному холодному клинковому оружию.
Нахимовский районный суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Читайте также: Житель Севастополя хранил дома целый арсенал оружия и патронов времен ВОВ
Ольга Сурикова