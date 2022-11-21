Депутаты обсудили реализацию нацпроектов в Севастополе

Депутаты заксобрания Севастополя обсудили итоги реализации национальных проектов в 2021 году и первом полугодии 2022 года. Свое компетентное мнение высказал также вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

В 2021 году в Севастополе осуществлялась реализация 43 региональных проектов в рамках 12 национальных, в 2022 году уже реализуется 46.

По уровню достижения национальных проектов по состоянию на 1 июля 2022 года Севастополь обошел средний по стране и уровень достижения нацпроектов по Южному федеральному округу. Его показатель – 97%.

Безусловно, участники заседания настаивали, что город должен поставить перед собой цель – реализовать нацпроекты на 100%.

Вице-спикер парламента Илья Журавлев подчеркнул, что национальные проекты должны иметь практический результат.

«Хотелось, чтобы реализация национальных проектов была направлена на улучшение жизни Севастополя. Это касается и демографии, и здравоохранения, и подъема производства, и промышленности. Потому что проекты направлены и на поднятие реального сектора экономики в том числе. Здесь важно, чтобы реализация нацпроектов была представлена не только уровнем освоения средств, а, чтобы был виден практический результат», — прокомментировал Илья Журавлев.

На очередном пленарном заседании местного парламента планируется продолжить рассмотрение этого вопроса.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя