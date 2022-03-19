В Симферополе продлили запрет на полеты

Ограничение действует еще для 10 аэропортов

Росавиация продлила запрет на полеты в международный аэропорт «Симферополь» до 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«По решению авиавластей режим временного ограничения полетов в аэропорту «Симферополь» продлен до 26 марта 2022 года 3:45 по московскому времени», – говорится в сообщении пресс-службы.

Данное ограничение действует еще на 10 аэропортов на юге России: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элиста.

Напомним, временный запрет был введен 24 февраля, с начала военной операции России на Украине, и продлялся уже несколько раз.

Ольга Сурикова