В Севастополе женщина извинилась за публикацию украинской символики

В Севастополе местная жительница публично извинилась за публикацию украинской символики на своей странице в соцсетях. По данным Telegram-канала «Крымский.СМЕРШ», очередную «ждунью» зовут Анастасия Мирная.

Женщина рассказала, что сама из Киева, но получила российское гражданство и живет постоянно в Севастополе.

«Я, Мирная Анастасия Евгеньевна,..имела неосторожность разместить на своей страничке во «ВКонтакте» украинскую символику, исключительно в поддержку своих родных и близких, которые находятся на территории Украины. Прошу прощения у тех, кого я этими действиями могла оскорбить или обидеть», — сказала она.

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Ольга Сурикова