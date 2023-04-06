В Севастополе комиссии по делам несовершенных будут заниматься малолетними экстремистами и пикетчиками

Сегодня, 6 апреля, правительство Севастополя в ходе заседания наделило комиссии по делам несовершеннолетних полномочиями по профилактике экстремизма, терроризма и участия в незаконных митингах, шествиях и пикетах.

Примечательно, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев попытался выяснить у разработчика документа, в каком виде будет проходить эта профилактика.

«Это все органы, которые входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений в этой сфере, чтобы работали эффективно и раньше такой функции в комиссиях не было», — ответил главе города замдиректора департамента общественной безопасности Алексей Краснокуцкий.

Он также добавил, что теперь городские и районные комиссии будут точечно рассматривать эти вопросы.

Напомним, следственный комитет Севастополя направит в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города, который обвиняется в убийстве.