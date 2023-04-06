На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Жириновскому

В годовщину смерти политика состоялась церемония открытия памятника на Новодевичьем кладбище. На постаменте цитаты Жириновского про защиту русских и ответ политика на вопрос «Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?» из интервью с Владимиром Познером: «Я не хочу здесь лежать в райском саду, лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

«Этот год сплотил нас. Владимир Вольфович остается для всех нас живым. Его бессмертное наследие, его уникальная способность заглядывать в будущее, предсказать тот момент истины, который переживает сегодня Россия, его идеи, его подходы и принципы с нами. Партия, которую он создал, возрастает и укрепляется. Жириновский продолжает сплачивать людей. Нам тяжело, но мы осознаем особую ответственность перед Владимиром Вольфовичем, и мы уверены, что он сейчас видит нас и действуем так, как он научил нас. И сегодня он жив до тех пор, пока живы его бессмертные идеи, его колоссальное наследие», — прокомментировал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

От Севастополя в церемонии принял участие вице-спикер заксобрания, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев.

«Прошел год с того момента, как наша страна и наша партия понесли невосполнимую утрату – из жизни ушел великий человек, гениальный политик, ознаменовавший собой целую эпоху, наш бессменный лидер Владимир Вольфович Жириновский. Мы видим, с какой точностью исполняются все прогнозы, которые ранее озвучивал Владимир Вольфович. Видим, как страна развивается, как расцветает наш любимый город. Севастопольцы по сей день помнят пламенные речи и слова поддержки Владимира Жириновского в 2014 году. Уверен, что он наблюдает за нами, видит происходящее и во имя будущего нашей великой страны мы и дальше будем идти курсом Жириновского, следуя его заветам», — отметил Журавлев.

По материалам sevastopol.ldpr.ru

Фото: пресс-служба СГО ЛДПР